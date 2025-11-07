東京六大学野球リーグ・慶大の常松広太郎外野手（４年＝慶応湘南藤沢）が６日、カブスとのマイナー契約について、自身のＸを更新。「現在前向きに検討しておりますので、正式な発表があるまでお待ちいただけると幸いです。私のアメリカ挑戦、たくさんの方に応援していただけると嬉しいです！」と心境を明かした。常松は慶大の主軸として活躍してきた右の強打者。９月にはプロ志望届を提出したが、１０月２３日のドラフト会議で