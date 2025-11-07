育児とは、最初は誰でも不安を抱えるものです。テレ東で働きながら漫画家として活動している真船佳奈さんの『ベビーカーで外に出るの、怖ぇえええー！！！』は、作者・真船さんが自身の子供を連れて外出する際に周りの目を気にしてしまう様子を描いた一作で、X（旧Twitter）にポストされると、6800以上の「いいね」が寄せられました。【漫画】『ベビーカーで外に出るの、怖ぇえええー！！！』（全編を読む）SNSで炎上しやすいのは