「広島秋季キャンプ」（６日、日南）今秋から先発挑戦中の広島・辻大雅投手（２１）が６日、ブルペンで今キャンプチーム最多の２６１球を投げ込んだ。見守った新井監督からは、右打者に対する外角直球の制球力を磨くように助言も受けた。左腕は１０日の練習試合・侍ジャパン戦（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）で先発登板することが決定。新井監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−辻が精力的な投げ込み。「今