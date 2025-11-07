リニア中央新幹線の開業に向けて実験を進めるJR東海は、抽選で選ばれた約200人を対象に新しい試験車両を公開し、試乗会を開きました。【映像】新試験車両の内部を公開新型の試験車両「M10」は、今年7月から山梨県都留市にあるリニア中央新幹線の実験線で、走行試験を行っています。JR東海は6日、3万人を超える応募者から抽選で選ばれた約200人を招待し、新型車両の内部を公開しました。最高時速が500kmに達するリニア新幹