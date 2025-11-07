秋篠宮ご夫妻の次女・佳子さまが、耳が聞こえない人らによる芸術祭を鑑賞されました。【映像】にこやかに体験をされる佳子さま佳子さまは6日、東京・杉並区で開催されている「手話のまち東京国際ろう芸術祭」のオープニングセレモニーに出席されました。この芸術祭は、耳が聞こえない人や手話への理解を深めることを目的に行われています。佳子さまは、耳が聞こえない人らによる太鼓の演奏や、手話によるパフォーマンスを