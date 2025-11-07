シンガー・ソングライター松任谷由実（71）が6日放送の「NHK MUSIC SPECIAL松任谷由実AIとの共生」に出演。AIを使った楽曲づくりについて語った。番組では、1970〜80年代のレコーディングのマスターテープのボーカルを元に、荒井由実時代の声などもAIで生成し、楽曲制作をしている様子に密着。2022年発表の「Call me back」では1曲の一部を生成するのがテクノロジーの限界だったが、18日発売の5年ぶりのアルバム「「Wormhole／