私はサキ。夫のタカシと結婚しました。夫は驚くほどの「ルーティン人間」。自分の生活ルーティンが最優先で、それを乱されることをなにより嫌います。私や娘のユリを責めてくるので、息苦しさを感じることもあります。ただ自分のルーティンに入っているものに関しては、家事も育児も完璧にこなしてくれるいい夫なんです。だから私はできるだけ夫の生活パターンを乱さないように気をつけてきました。そんなある日、私の2人目の妊娠