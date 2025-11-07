アニメ『ブラック・ジャック』（全63話）と『ブラック・ジャック21』（全17話）が、TVerにて順次配信される。 参考：手塚治虫のアニメ『鉄腕アトム』全話TVerにて初配信内容は1960年代放送当時のまま 手塚治虫による同名マンガを原作とする人気作品『ブラック・ジャック』。これまで、映画、OVA、実写のTVドラマなど、さまざまな形で映像化されてきたが、初のTVアニメシリーズである『ブラック・ジャック』（2004年