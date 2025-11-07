＜アブダビ選手権初日◇6日◇ヤスリンクス（アラブ首長国連邦）◇7425ヤード・パー72＞DPワールド（欧州）ツアーのプレーオフシリーズ（全2試合）の初戦が開幕した。年間ポイントランキング上位70人などが出場できるエリートフィールドで、日本からは唯一、中島啓太が出場している。《禁断のロボット試打》本当に飛ぶドライバーはどれ？ リアルな飛距離を大公開第1ラウンドが終了し、中島は8バーディ・1ボギーの「65」をマーク。