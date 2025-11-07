＜kintone Golf Tournament初日◇6日◇大栄カントリー倶楽部（千葉県）◇6299ヤード・パー72＞「きょうはパターがよく決まってくれました」。マイナビ ネクストヒロインツアーの“飛ばしの女王”として、飛距離に定評がある郡山瞳（こおりやま・ひとみ）が、1イーグル・5バーディ・1ボギーの「66」をマーク。飛ばし屋らしい豪快なラウンドで、6アンダー・首位の好スタートを切った。【写真】河本結に安田祐香…女子プロたちの華