¡ãJLPGAºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È 3ÆüÌÜ¡þ6Æü¡þJFEÀ¥¸ÍÆâ³¤¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô ¡Ê²¬»³¸©¡Ë¡þ6464¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äÂè2¥é¥¦¥ó¥É½ªÎ»»þ¤Î½ç°Ì¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë10¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦96°Ì¥¿¥¤¡£¤½¤³¤«¤é¶Ã°Û¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¤ß¤»¤¿¤Î¤¬¡¢¥×¥í¥Æ¥¹¥È½éÄ©Àï¤Î¿ù»³¤â¤â¤À¤Ã¤¿¡£Ã¥¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ï8¸Ä¡Ê¥Ü¥®¡¼1¤Ä¡Ë¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¥Ù¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¡Ö65¡×¤òµ­Ï¿¡£¥È¡¼¥¿¥ë3¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦46°Ì¥¿¥¤¤È¤Þ¤À¹ç³Ê·÷³°¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¡ÈÂçµÕÅ¾¹ç³Ê¡É¤Ø¤Î²ÄÇ½À­¤ò»Ä¤¹°ìÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û2°Ì¤ÇºÇ½ªÆü