11月6日午後11時5分頃、静岡県、愛知県、長野県で最大震度1を観測する地震がありました。 【写真を見る】浜松中央区と浜松天竜区、愛知県、長野県で震度1 震源地は静岡県西部 津波の心配なし（11月6日午後11時5分頃） 気象庁によりますと、震源地は静岡県西部で、震源の深さは約20km、地震の規模を示すマグニチュードは3.0と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 最大震度1を観測したのは、静岡県の浜