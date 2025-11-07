元フジテレビアナウンサーで現在はフリーとして活動する渡邊渚さん（28）が2025年11月2日、自身のインスタグラムを更新。ユニクロのカーディガンをあわせた私服コーデを披露した。「まだちょっと暑かった時の私服」渡邊さんは、「まだちょっと暑かった時の私服」といい、笑顔の横顔ショットを投稿。「＠pinue_officialのセットアップに、ユニクロのカーディガン！」と身につけているアイテムについて説明し、「最近前髪あげたり、