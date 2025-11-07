【本日の見通し】ドル円は上値の重い展開か 前日の海外市場では、米国の民間企業の雇用指標を受けて円高が進んだ。米調査会社チャレンジャー・グレイ＆クリスマスが発表した１０月の人員削減数は１５万３０７４件で、前年同月のほぼ３倍に達した。米雇用情勢への警戒感から、米長期金利が低下するとともにドル売りの動きとなった。ドル円は１５２円８０銭台までドル安円高が進んだ。その後は下げが一服して、１５３