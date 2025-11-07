ドジャースは６日（日本時間７日）、Ｔ・ゴンソリン投手を事実上の戦力外（ＤＦＡ）とし、Ｊ・ディーン外野手とＭ・グローブ投手を放出した。これに伴い、Ｒ・ウォード外野手とＤ・オルティス投手を４０人枠に登録した。ゴンソリンは２２年に１６勝１敗、防御率２・１４と大活躍した。だが２３年に右肘を痛めて手術を受け、昨季を全休。今季戦列に復帰し７試合に先発したが３勝２敗、防御率５・００と期待に応えることはできな