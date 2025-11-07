俳優・細川直美（51）が5日、自身のブログを更新。“すっぴん姿”を公開した。【写真】「貴重」「本当に綺麗！」“すっぴん”姿の細川直美細川は「すっぴんで仕事へ〜」と、黒のふわふわジャケットに身を包みほほ笑む車内での写真をアップ。「今日は少しひんやりと感じますね」と話しかけるようにつづり、「皆様引き続き良い午後をお過ごしください」とメッセージを記した。コメント欄には「これですっぴん！お若くて美しい