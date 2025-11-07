©️ABCテレビ 「M-1グランプリ2025」は11月6日に東京での3回戦最終日を迎え、ハイレベルな戦いが繰り広げられている。 過去最多を更新した今大会の出場組11521組から、“日本一”の称号と賞金1000万円を手にするのはいったいどの漫才師なのか！？第21代王者を決める決勝戦を、12月21日(日)に放送することが決定！ ABCテレビ・テレビ朝日系列24局にて生放送でお届けする。その直前には、決勝戦の最後の1枠を目指す「