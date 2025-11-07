腎臓の寿命を延ばすために、生活にウォーキングを取り入れてみましょう（写真：ほんかお／PIXTA）【図解で簡単にわかる】腎臓寿命を延ばす歩き方昔といまを比べると、腎臓病の常識は大きく変わりました。たとえば、以前は「腎臓が弱い人は運動なんかしないで安静にしているほうがいい」「腎臓病になったら非常に厳しい食事制限に耐えなくてはならない」「腎臓病はいったん悪くしたらよくならない」といったことが当たり前とされて