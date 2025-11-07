TBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』(毎週金曜22:00〜)で日高いろは役を演じている池村碧彩。役同様、小学生の池村が、いろはを演じるにあたって準備したことや、現場でのエピソードなどを語った。日高いろは役の池村碧彩波瑠と川栄李奈がダブル主演を務める本作は、正反対の人生を歩んできた花村薫(波瑠)と日高茉海恵(川栄李奈)が、禁断の“フェイクマミー(ニセママ)”契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリー