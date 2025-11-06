乳酸菌が腸内環境の改善や免疫力向上に効果的であることは知られていますが、どれくらい摂取すれば良いのか、過剰摂取のリスクが気になる方も多いのではないでしょうか。管理栄養士の永野さんに、乳酸菌を含む食品やサプリメントの適切な摂取目安、プロバイオティクスやビフィズス菌との違いについて詳しく伺いました。」 監修管理栄養士：永野 ゆう子（管理栄養士） 病院、老人ホーム、保育園で管理栄養士として従事