後継者がいない。その不安を救うはずだったのが、M＆Aという“出口戦略”だった。老舗企業が信金と仲介会社の支援を受けて進めた事業承継――。だが、契約からわずか数カ月後、想定外の事態が起きる。経営者保証、買い手の素性、そして見落とされたリスク。「譲る」つもりだった決断が、なぜ「背負う」苦悩に変わったのか。中小企業を破産へと追い込んだ“M＆A仲介の罠”の実態を追う。※本稿は、藤田知也『ルポM&A仲介の罠