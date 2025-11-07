― ダウは398ドル安と反落、米雇用情勢の減速を示す統計が嫌気され売り優勢 ― ＮＹダウ 46912.30 ( -398.70 ) Ｓ＆Ｐ500 6720.32 ( -75.97 ) ＮＡＳＤＡＱ 23053.99 ( -445.80 ) 米10年債利回り4.085 ( -0.071 ) ＮＹ(WTI)原油 59.43 ( -0.17 ) ＮＹ金 3991.0 ( -1.9 ) ＶＩＸ指数19.50 ( +1.49 ) シカゴ日経225先物 (円建て)50220 ( -640 ) シカゴ日経225