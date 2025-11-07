中国のSNS・小紅書（RED）に5日、大阪のとあるデパートのトイレの案内図が投稿され、ネットユーザーから絶賛されている。日本に留学中だという投稿者は「大阪のデパートの男女のトイレの面積に笑い死にしそう…」と題し、写真を投稿した。写真には「化粧室のご案内」と書かれたトイレ内の案内図で、女性用トイレの面積が男性用トイレの5〜6倍になっている様子が写っている。男性用トイレが小便器と個室、手洗い場がそれぞれ1つずつ