大阪12月限ナイトセッション 日経225先物50200-660 （-1.29％） TOPIX先物3293.5-20.0 （-0.60％） シカゴ日経平均先物50220-640 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 6日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が下落。米連邦政府の一部閉鎖による影響で政府統計の発表が見送られるなか、民間調査会社による10月の米企業の人員削減数が前月から大きく悪化したことが嫌