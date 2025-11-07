お笑いタレントの明石家さんまが1日、MBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00〜23:30)に出演。季節の変わり目に出る“症状”について明かした。明石家さんま○「体が知らせてくれる合図」「その時期にできる」さんまは、「秋が来た、冬が来たって私、ここにいつもヘルペスが見事にできる」と告白。季節の変わり目になると、唇にヘルペスができるそうで、「今月は2回できたんです。急に寒くなって早まって。もう体は、冬