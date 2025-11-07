星野リゾートが展開する「リゾナーレ小浜島」(沖縄県八重山郡)は2025年12月1日〜2026年2月28日の期間、「さとうきびサウナ」(1組30,000円)を提供する。さとうきびサウナ 体験イメージ高温多湿で、年間平均最高気温が20度以上を記録する小浜島の気候環境は、黒糖の原料であるさとうきびの生育に適している。さらに、さとうきびは強風や水不足への耐性があり、台風が多い小浜島の人々に親しまれてきた。また地域食品ブランド表示基準