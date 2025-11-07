Image: NASA Solar Dynamics Observatory 太陽さん、マウンダー極小期並みにおとなしくしてもらえませんかね…。太陽はいま、約11年周期で繰り返される活発期に入っており、長い眠りからゆっくりと目を覚ましつつあります。そして、その活動が衰える気配はまったく見られません。活発すぎる太陽ここ数日の間に、太陽は強力な太陽フレア（高エネルギーの電磁波が一気に放出される現象）を3回