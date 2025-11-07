サイバー攻撃によるシステム障害が続いている事務用品通販大手のアスクルは６日、法人向け通販サービスの本格復旧が１２月上旬以降になる見通しだと発表した。当面は一部商品に限りファクスで注文を受け付け、１１月中にインターネットでの注文も順次再開する。個人向け通販の再開時期は未定としている。法人向けの「ＡＳＫＵＬ（アスクル）」や「ソロエルアリーナ」の復旧を優先する。医療機関や介護施設など法人の一部を対象