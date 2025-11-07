ロッテの東妻勇輔は今季、6試合に登板して、1ホールド、防御率6.75と、2年連続で悔しいシーズンとなった。東妻は25年に向けた自主トレは「全てにおいて基礎体力、筋力とかが落ちている気がしていて、まずはフォーム云々よりも基礎的なところからやらないとなというのはあった。球速を上げたいがために体重を増やしていたんですけど、もう１回減らして、痩せて筋量も増やしてどうなるかというのを試しながらやっていました。キ