巨人の元スコアラー、三井康浩さんが伝授…ポイントは「親指と握りの深さ」野球を始めたばかりの子どもに教えることの一つに「ボールの握り方」が挙げられる。“投げる”プレーの根幹である大切な要素だが、幼少期に変な癖がついてしまうと後々の競技生活に影響を与えかねない。この問題に、巨人やWBCでチーフスコアラーを務めた“分析のプロ”三井康浩さんは、2つのポイントを重視することを勧めている。まず大切なのは、親指