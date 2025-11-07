小泉進次郎防衛相が6日、TBS系「ひるおび」にリモート出演し、防衛装備品の輸出についてコメントした。 【写真】小泉氏の「国会内の吉野家」ランチが衝撃！真っ赤な牛丼にネット共感＆驚き 防衛費の増額などについての話題で、「『防衛力は増やします、外国の武器や装備は買います』、これだったら、いつまでたったって自国の防衛産業は育たないですよね」と指摘。「防衛力の強化→防衛装備品の購入増加→防衛費の増大