¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥àFW¸Å¶¶µü¸è¤Ï¥«¥Ã¥×Àï¤Î1¥´¡¼¥ë¤Î¤ß¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É1Éô¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¶Ã°ÛÅª¤Ê¥´¡¼¥ë¿ô¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¥ì¥ó¥Ì¤«¤é¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½FW¸Å¶¶µü¸è¤À¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç13»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÌ¤¤À¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖDaily Record¡×¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Î±ÑÍº¤Î¸½¾õ¤òÊó¤¸¤¿¡£¹â¤¤ÆÀÅÀÇ½ÎÏ¤ò´üÂÔ