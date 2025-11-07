NGT48の大塚七海（25）がファースト写真集（タイトル未定、KADOKAWA）の発売を6日、SHOWROOMの生配信で明らかにした。発売日は来年2月13日の予定。撮影は10月に新潟・佐渡市で行った。内容は7日に25歳になった大人の色っぽさを意識したもの。水着のほかにもランジェリーカットに初挑戦した。セールスポイントは「“美尻”です」。週1、2日、ボディーメークに通い、ジムでスクワットやインナーマッスルの強化に励んだ。「細くするよ