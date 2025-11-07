▼北海道（札幌管区気象台ほか各地方気象台・７日５時）【宗谷地方】くもり時々雪か雨【上川地方】雪か雨後くもり【留萌地方】雪か雨【網走地方】くもり後雪か雨【北見地方】くもり後雪か雨【紋別地方】くもり後雪か雨【釧路地方】晴れ時々くもり【根室地方】晴れ後雪か雨【十勝地方】晴れ時々くもり【胆振地方】くもり時々雪か雨【日高地方】くもり後時々晴れ【石狩地方】くもり時々雪か雨【空知地方】くもり時々雪か雨【後志地方