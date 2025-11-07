高齢化が進む現代社会で、夫婦間の「老老介護」はもはや避けて通れない課題となっている。なかでも深刻なのが、モラハラ体質の夫から義父母の介護を一方的に押しつけられ、心身ともに追い詰められる女性たちの現実だ。介護の重圧と暴言に耐えかね、たどり着いたのは熟年離婚――。介護とモラハラから解放された3人の女性の選択と、その後に待ち受けた男性たちの末路とは。※本稿は、朝日新聞取材班『ルポ 熟年離婚』（朝日新聞出版