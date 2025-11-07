『ねるねるねるね』は、粉と水を混ぜると、色が変わってふくらむ「ちょっとおもしろいお菓子」として、大人から子どもまで認知されている。来年で発売40周年を迎えるが、少子化の今もスーパーで生き残り、「知育菓子」と名乗り仲間も増えて、存在感がさらに増している。『ねるねるねるね』と知育菓子の現在を、クラシエのマーケティング室部長である菊池光倫氏に聞いた。（フリーライター大北栄人）どうやって子どものうちに食べ