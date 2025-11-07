WMO＝世界気象機関は、2025年の北極圏の海氷面積が観測史上最小になるとの報告書を発表し、海面の上昇傾向が続いていると指摘しました。直近3年間が観測史上最も温暖な3年間になるとの見通しも示しています。WMOが6日発表した報告書によりますと、北極圏の海氷面積は、今年最大だったのは3月の1380万平方キロメートルでしたが、これは年間の最大面積としては衛星での観測が始まった1978年以降、最小でした。南極圏の海氷面積も史上