2025年11月7日より日米同時公開となった『プレデター：バッドランド』は、『プレデター』シリーズ最新作にして、これまでで最も潤沢な資金をもって製作された意欲作。コロナ禍にぶつかって配信となった『プレデター：ザ・プレイ』が大評判となったダン・トラクテンバーグによる劇場公開映画だ。 米によると、『バッドランド』では1億500万ドルの制作費が用意された。特筆するほど大予算というまで