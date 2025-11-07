次世代技術ワークショップを開催ホンダは報道関係者向けに『ホンダ四輪技術ワークショップ』を開催し、2020年代後半に投入が予定されている電動車向けの次世代技術を公開した。【画像】スーパーワンや次世代ハイブリッド用プラットフォームなど、ホンダが次世代電動車技術を公開！全16枚このワークショップでは、次世代ハイブリッド車のプラットフォームや、北米市場向けの大型ハイブリッドシステム、先のジャパンモビリティショ