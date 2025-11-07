東京都足立区は、履けなくなった子ども靴の回収ボックスを区立中央図書館など区内６か所に設置した。靴を再利用することで廃棄を減らし、子どもたちが環境に優しいリサイクルについて学ぶきっかけにしたい考えだ。区によると、回収した靴は、月額制の子ども靴レンタルサービス「Ｋｕｔｏｏｎ（クトゥーン）」に届けられ、洗浄・修繕した上で次の子どもが利用する。区内のイベントでも安く販売し、利益の一部を「あだち子どもの