気温が下がり、乾燥が気になる季節。手や首、かかとなどのパーツケアを後回しにしていませんか？全国のロフトでは、毎日の保湿を心地よく続けられるアイテムをラインアップ中♡ 貼るだけでケアできるパーツマスクから、片手で使える時短ミスト、香りとデザインにこだわったハンドクリームまで、今すぐ取り入れたい新作が登場しています。 ロフトの保湿マスクで“ながらケア”を 首や手、かかとなど乾燥