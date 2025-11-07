上海市経済・情報化委員会によると、上海市の1〜9月の新エネルギー自動車の累計普及台数は前年同期比25．4％増の22万台以上になった。これまでの累計普及台数は187万台に達し、世界一の都市になった。新エネ車の普及台数とは、実際に利用される新エネ車の台数のことで、新エネ車の応用規模を測る指標としてよく用いられる。1〜9月の上海の完成車生産台数は123万6000台に上り、うち新エネ車は79万7000台で、上海市全体の生産台数64