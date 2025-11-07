■台風26号台風26号は、7日(金)朝はフィリピンの東を北西に進んでいます。このあと来週前半にかけては進路を北よりに変える予想で、来週後半は沖縄方面に近づく可能性があります。今後も最新の台風情報にご注意ください。◎全国の天気北海道は雪や雨で、市街地でも雪の積もる所があるでしょう。東北も日本海側で雨が降りそうです。また、北日本は強まる風にもお気をつけください。東北の太平洋側から九州・沖縄にかけては青空が広