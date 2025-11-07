テスラのイーロン・マスク最高経営責任者（CEO）＝2023年6月、パリ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米電気自動車（EV）大手テスラは6日、定時株主総会を開き、イーロン・マスク最高経営責任者（CEO）に対する最大1兆ドル（約150兆円）規模の巨額報酬案を承認した。マスク氏を会社につなぎ留め、経営への関与を維持・強化することが狙い。米上場企業のCEOの報酬パッケージとしては異例の額で、史上最大規模とみられる。