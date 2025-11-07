PKを決めたセルティックの旗手怜央（左から2人目）＝6日（ロイター＝共同）【シュツットガルト（ドイツ）共同】サッカーの欧州リーグは6日、各地で1次リーグ第4戦が行われ、セルティック（スコットランド）の旗手怜央は敵地のミッティラント（デンマーク）戦で後半24分から出場し、0―3の同36分にPKを決めた。前田大然は後半開始からプレー。チームは1―3で敗れ、1勝1分け2敗となった。フライブルク（ドイツ）の鈴木唯人はニー