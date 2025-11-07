【ニューヨーク共同】6日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比1円05銭円高ドル安の1ドル＝153円00〜10銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1541〜51ドル、176円64〜74銭。米雇用情勢の悪化への懸念から米追加利下げ観測が強まり、米長期金利が低下。日米の金利差縮小を意識したドル売り円買いが優勢だった。