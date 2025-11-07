初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は６日、１２月４日に後楽園ホールで開催する「ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３７ーＴＨＥ２０ｔｈＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹー［２０周年記念大会」の第一弾カードを発表した。プロレスリングＺＥＲＯ１のハヤブサが初参戦。みちのくプロレスのザ・グレート・サスケ、新日本プロレスのタイガーマスクと夢のマスクマントリオ結成