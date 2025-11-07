台風26号は今後、発達しながら西北西へ進み、9日(日)はフィリピンの東で非常に強い勢力となるでしょう。その後、台風は北よりに進路を変えて、来週は、沖縄に影響を与える恐れがあります。台風の東側には前線が延びる予想で、雨が強まる可能性もあります。今後の動向に注意。台風26号非常に強い勢力に次第に進路を北よりに今日7(金)午前6時現在、台風26号はフィリピンの東を北西へ進んでいます。台風26号は、このあとも海面水