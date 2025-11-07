きょう（7日）未明、群馬県の北関東自動車道で大型トレーラーに大型トラックが追突し、大型トラックの男性運転手が死亡しました。【写真を見る】北関東自動車道で大型トレーラーと大型トラックの事故男性（62）が死亡事故の影響で北関東道・東行きの伊勢崎IC〜太田薮塚ICで通行止め群馬・伊勢崎市記者「大型トラックの運転席付近が大きくつぶれています」警察によりますと、午前2時半ごろ、群馬県伊勢崎市の北関東道・東行