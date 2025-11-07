11月7日（金）の『ザワつく！金曜日』では、さまざまなテーマで行ったアンケート調査のランキング第1位を当てるクイズ企画「当ててスッキリ！ランキング選手権」で長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”がバトルを繰り広げる。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今回のテーマは、「男女300人に聞いた、スポーツの感動場面で聴きたい曲トップ10」。3人は、その上位5曲をすべて当てろ、というお題に挑む。歌に